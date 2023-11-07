استقالة رئيس وزراء البرتغال بسبب اتهامات بالفساد

استقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا يوم الثلاثاء، بعد ساعات فقط من احتجاز المدعين لرئيس أركانه في تحقيق في فساد مزعوم في تعامل إدارته مع مشاريع تعدين الليثيوم والهيدروجين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

كوستا: ضميره مرتاح

وأعلن كوستا، الذي قال ممثلو الادعاء إنه هدف لتحقيق منفصل، القرار في بيان متلفز بعد لقاء الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

قال كوستا إن ضميره مرتاح، لكنه لن يترشح للمرة الرابعة كرئيس للوزراء، مضيفًا «كرامة وظائف رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شك في نزاهته وحسن سلوكه وحتى مع الاشتباه في ممارسة أي عمل إجرامي، والأمر متروك للرئيس الآن ليقرر ما إذا كان سيسمح للأغلبية في البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات».

مشروع قانون ميزانية 2024

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع قانون ميزانية 2024 في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيبقى كوستا في وظيفته حتى قرار الرئيس، واستدعى ريبيلو دي سوزا الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات يوم الأربعاء وهيئته الاستشارية مجلس الدولة يوم الخميس.

هذه أحدث فضيحة تواجهها إدارة كوستا منذ الجدل حول شركة الطيران المملوكة للدولة «تاپ» في يناير، مما دفع أحزاب المعارضة للمطالبة باستقالة حكومته.