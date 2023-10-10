هزة أرضية تضرب البرتغال بقوة 2.5 درجة

رصد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت البرتغال، وتحديدا جزر الأزور، بعمق كيلومتر.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور على مسافة 55 كيلومترا غرب مدينة هورتا بالجزء الغربي من الجزر البرتغالية.

بؤرة الهزة الأرضية

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت كذلك على مسافة 1294 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فنشال بالجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة ماديرا، الواقعة بالمحيط الأطلسي شمال غربي أفريقيا.

وتتكون الأزور الخاضعة للحكم الذاتي، من 9 جزر شمال المحيط الأطلسي، وتبعد حوالي 1000 ميل عن البر الرئيسي البرتغالي.