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وفاة والدة سلوى محمد علي.. والجنازة بمسجد النور في العباسية غدا

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:30 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
سلوى محمد علي

سلوى محمد علي

أعلن المنتج صفي الدين محمود، عن وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي اليوم كاشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكتب صفي الدين محمود:«إنا لله وانا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر مسجد النور العباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

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