بعد الهجوم عليها.. الجمهور يتعاطف مع سلوي محمد علي في حكايه «بيت عز»

حازت الفنانة سلوى محمد علي، على تعاطف الجمهور في الحلقات الأخيرة من مسلسل «بيت عز»، الذي يذاع يوميا علي قناة dmc، فبعد أن هاجمها في بداية الحلقات بسبب تجسدها دور الخالة الاستغلاليه الجاحدة، جرى التعاطف معها بسبب إعلانها أن ما وصلت له جاء نتيجة لتفرقة الأهل في المعامله بينها وشقيقتها.

وجاءت التعليقات من الجمهور كالتالي: «برضو هي مالهاش ذنب ذنب أهلها حبو اختها أكتر منها علشان كده العدل بين الأخوات لازم علشان ميطلعوش بيكرهو بعض».

وعلق آخر: «رأيي إنها مظلومة لأن أهلها فرقوا في المعامله لازم ده يجيب حقد وغل»، وقال ثالث: «المسلسل بيحكي واقع موجود في أغلب البيوت احنا في زمن الحقد والكره زمن الأخت ممكن تكره أبوها وأمها في أخوها عشان تعوض النقص اللي جواها، العيب ع الاهل اللي بيفرقوا في كل شيءٍ عشان يزرعوا الحقد والغل بين الاخوات بدل ما يتربوا علي الحب».

قصة مسلسل «بيت عز»

«بيت عز» حكاية ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» في الموسم الثاني، والحكاية الأولى في الموسم الجديد تحمل عنوان «بيت عز»، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية؛ إذ ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصري.