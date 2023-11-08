الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل لواء من قواته

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة «لواء» في جيش الاحتلال، خلال معارك شمالي غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف جيش الاحتلال، أن هناك 3 جنود مصابين بجروح خطيرة خلال معارك شمال القطاع.

طيران الاحتلال يستهدف مواطنين في مخيم جباليا

وعلى جانب آخر، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منازل لمواطنين في مخيم جباليا وغرب مدينة غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة ظاهر وسط مخيم جباليا، وسط قطاع غزة، ومنازل لمواطنين في محيط مقر جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات.

قوات الاحتلال تقتحم حرم جماعة بيرزيت

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي.

كما اقتحم قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، دون أن ترد تفاصيل أوفى عن حالته.

وكان مجلس الجامعة قرر التحول إلى التعليم الالكتروني منذ 9 اكتوبر الماضي، نظرا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة في الضفة الغربية، وبسبب المخاطر المتوقعة نتيجة قطع الطرق بحواجز الاحتلال العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

طيران الاحتلال يجدد قصف مخيم النصيرات

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة وهبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة عدد من المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنزل المدمر.

وقصفت طائرات الاحتلال أحد أبراج مدينة الشيخ زايد بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.