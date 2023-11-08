نائبة الرئيس الأمريكي: يجب حماية أرواح المدنيين في غزة واحترام القانون الدولي

قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أكدت على الإسراع بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية أعمال العنف في الضفة الغربية.

حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني

وأوضح البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب كل المدنيين العمليات العسكرية.

الحصار العسكري المفروض على غزة حرم أناسا هناك من الغذاء والمياه والدواء

وأشارت إلى أن الحصار العسكري المفروض على غزة، حرم أناسا هناك من الغذاء والمياه والدواء، وحذرت من أن المساعدات الشحيحة التي يجري إدخالها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ولفتت إلى الحاجة المُلِّحة لإتاحة الإيصال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددة على أن خدمات أساسية على غرار الرعاية الصحية والمياه والكهرباء يجب أن تستأنف في قطاع غزة لكونها أولويات منقذة للحياة.

مشاهد المستشفيات وسيارات الإسعاف المتضررة غير مقبولة

ونددت بالقصف الإسرائيلي الذي طال المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، مشدّدة على أن مشاهد المستشفيات وسيارات الإسعاف المتضررة غير مقبولة.