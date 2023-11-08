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«شؤون الأسرى»: اعتقال 2400 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
08:46 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إنّ الحرب على قطاع غزة لا زال متواصلا في أبشع صورة.

وأضاف «العجرمي» في تصريح خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنه تم اعتقال 2400 حالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وفى سياق آخر، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة، استهدفت منازل وشقق سكنية مأهولة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المدنيين، خصوصا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة عدوان في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.

وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

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بقلم هانى حسن