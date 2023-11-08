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خبير دولي: إسرائيل استغلت حدث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططها على غزة

كتب:

حسن سمير
10:45 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الدكتور حامد فارس

الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل استغلت حدث 7 أكتوبر الماضي لتنفيذ مخططها، بعد رغبتها في استمرار العملية العسكرية، موضحا أن عدد الضحايا تخطى أكثر من 10 آلاف شهيد، وأكثرمن 25 ألف مصاب

عدد الضحايا تخطى أكثر من 10 آلاف شهيد

وأضاف خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائيdmc أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم البنية التحتية ولم تعدها لها أثر، وهدم كل مؤسسات الحياة في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات ومدارس الأونروا. 

تنفيذ المخطط الاسرائيلي للتهجير؟

وأشار إلى أنه لولا موقف مصر الصارم تجاه إسرائيل كانت الأمور أصعب من ذلك، كونها ترغب بشكل حقيقي في تصفية القضية الفلسطينية والعمل على إفراغها من مضمونها بكشل كبير في هذه العملية.

 

  

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