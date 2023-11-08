النائب تيسير مطر: التحالف الوطني قدم ملحمة بطولية في دعم غزة

ثمن النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم الأشقاء الفلسطنيين بقطاع غزة خاصة بعد تعرض أراضيهم لاجتياح بري وبحري وجوي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء وإصابة آخرين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل باستراتيجية شاملة

وقال النائب تيسير مطر، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم ملحمة بطولية في العمل الإنساني ودعم الأشقاء في قطاع غزة وظهر ذلك منذ بدء الأحداث وتداول الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها حجم المعاناة التي يلقاها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي ولم تمر ساعات حتى اصطفت سيارات التحالف الوطني المحملة بالمساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري لإعانة الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم، ما يؤكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل باستراتيجية شاملة تجعله على أتم الاستعداد لجميع الظروف الطارئة.

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية: «عندما أعلنت مستشفيات غزة نقص الخدمات اللوجستية بها كان التحالف الوطني أولى منظمات العمل الأهلي التي قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع».