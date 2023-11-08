هزة أرضية تضرب غرب تركيا بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر

شهدت تركيا، هزة أرضية ضربت بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، غرب البلاد، على عمق 11 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تركيا، وقعت على مسافة 8 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من بلدية هندك بمحافظة صقاريا، وعلى مسافة 37 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة آدابازاري شمال غرب البلاد.