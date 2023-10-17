هزة أرضية تضرب غرب تركيا.. تعرف على قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الثلاثاء.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى ووقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تركيا، على مسافة 10 كيلومترات جنوب شرق إزمير التي تقع في الساحل الغربي لمنطقة الأناضول التركية.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تركيا، وقعت كذلك على مسافة 305 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من العاصمة اليونانية «أثينا»