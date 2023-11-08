تطور مهم في حالة هاني الناظر بعد خروجه من الرعاية.. كم عدد جرعات الكيماوي؟

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، باتت تستحوذ على اهتمام عدد كبير من محبيه ومرضاه ويتابعون حالته بشكل لحظي، وذلك بعد خروجه من الرعاية المركزة قبل يومين، وإيداعه غرفة عادية في أحد المستشفيات التخصصية بمدينة الشيخ زايد، ويتساءل البعض عن متى يتلقى الدكتور هاني الناظر، الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي الذي بدأه قبل أيام؟

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

«حالته الصحية مستقرة نوعا ما، لكن النفسية مش أفضل حاجة»، هكذا وصف شادي إمام، مدير مركزه الطبي، تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه يتلقى الأدوية العادية، بعد استقرار حالته نسبيا وخروجه من الرعاية المركزة، كما أنه ينتظر تحديد الأطباء المتابعين لحالته، موعد تلقي الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي، التي من المقرر تحديدها خلال ساعات.

جرعات العلاج الكيماوي، قررها الأطباء المتابعون لتطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، على أنّ تكون 6 جلسات وفقًا لـ«شادي»: «الدكاترة قالوا هياخد 6 جرعات علاج كيماوي، وبعدها هننتقل لمستوى تاني هيحدده الأطباء وقتها، إحنا ماشيين يوم بيوم، حسب رأي الدكاترة، هما اللي بيحددوا وفق حالته الصحية».

خلال ساعات، ربما يحدد الأطباء المتابعين لتطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، موعد تلقي الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي التي سيحصل عليها على مدار 5 أيام وليس مرة واحدة وفق حالته الصحية: «هو بياخد الجرعة على 5 أيام لأن العلاج شديد وحالته الصحية ماتسمحش ياخدها على جرعة واحدة، وكمان قبل الجرعة الأولى كانت وظائف الكبد والكلى مرتفعة وده اللي أخر جلسة الكيماوي».

بداية أزمة الدكتور هاني الناظر الصحية

في بداية أكتوبر الماضي، تعرض الدكتور هاني الناظر لوعكة صحية أفقدته القدرة على التواصل مع متابعيه عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، ما اضطره لتدوين منشور له، فضلًا عن إعلان أسرته إصابته بنوع من أنواع سرطانات الدم يسمي «ليمفومة بيركت»، وفق ابنه الدكتور محمد الناظر، قائلًا: «عارف إنّ كتير مهتمين، إحنا الفترة اللي فاتت اكتشفنا أنه عنده سرطان في الدم، يسمى ليمفومة بيركت، وللأسف بيتطلب جرعات شرسة من العلاج الكيماوي، اللي هتكون كل 5 أيام، وبتتكرر كل 21 يوم»، ليدخل «الناظر» مرحلة جديدة في علاجه.