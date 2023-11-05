بعد خروجه من الرعاية.. ​​متى يتلقى الدكتور هاني الناظر الجرعة الثانية من «الكيماوي»؟

تطور جديد شهدته الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الشهير، حيث أعلن شادي إمام حسن مدير مكتب الدكتور هاني الناظر خروجه من العناية المركزة بعد قضاء أسبوع داخلها عقب تدهور حالته الصحية.

وقال شادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «خروج الدكتور هاني من الرعاية المركزة، وينتظر تحديد موعد الجلسة الثانية من جلسات الكيماوي، اللهم إننا ندعوك كما أمرتنا فاللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم الشفاء العاجل للأب الغالي دكتور هاني الناظر».

الموعد النهائي لثاني جلسات الكيماوي

وقال شادي لــ«الوطن»، إن الأطباء المتابعين لحالة الدكتور هاني الناظر أكدوا أنه من المتوقع بدء تلقي الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي خلال الـ4 أيام المقبلة على أن يتلقاها على 5 أيام وليس على مرة واحدة بسبب حالته الصحية.

وكان هاني الناظر قد دخل العناية المركزة، فجر السبت قبل الماضي بعد تدهور حالته الصحية وارتفاع معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.