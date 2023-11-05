رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد خروجه من الرعاية.. ​​متى يتلقى الدكتور هاني الناظر الجرعة الثانية من «الكيماوي»؟

كتب:

أبانوب رجائي
10:03 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
هاني الناظر

هاني الناظر

تطور جديد شهدته الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الشهير، حيث أعلن شادي إمام حسن مدير مكتب الدكتور هاني الناظر خروجه من العناية المركزة بعد قضاء أسبوع داخلها عقب تدهور حالته الصحية.

وقال شادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «خروج الدكتور هاني من الرعاية المركزة، وينتظر تحديد موعد الجلسة الثانية من جلسات الكيماوي، اللهم إننا ندعوك كما أمرتنا فاللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم الشفاء العاجل للأب الغالي دكتور هاني الناظر».

الموعد النهائي لثاني جلسات الكيماوي

وقال شادي لــ«الوطن»، إن الأطباء المتابعين لحالة الدكتور هاني الناظر أكدوا أنه من المتوقع بدء تلقي الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي خلال الـ4 أيام المقبلة على أن يتلقاها على 5 أيام وليس على مرة واحدة بسبب حالته الصحية.

وكان هاني الناظر قد دخل العناية المركزة، فجر السبت قبل الماضي بعد تدهور حالته الصحية وارتفاع معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

اقرأ المزيد:

غرفة باسم الدكتور هاني الناظر في أحد المستشفيات.. صدقة بنية الشفاء

تطور جديد في حالة الدكتور هاني الناظر.. وتأجيل خروجه من العناية المركزة

تأجيل العلاج الكيماوي للدكتور هاني الناظر بأمر الأطباء.. آخر تطورات حالته

محمد هاني الناظر يدعم غزة والاقتصاد الوطني رغم معاناة والده مع المرض.. ماذا قال؟

مدير مكتب الدكتور هاني الناظر: لا صحة لعلاجه على نفقة الدولة
بقلم أبانوب رجائي