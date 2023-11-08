الفئات المستحقة للتخفيضات والتذاكر المجانية بقطارات السكة الحديد

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن الفئات المستحقة للتخفيضات والتذاكر المجانية على قطارات السكة الحديد، مؤكدة أنّ جميع التذاكر المخفضة بالقطارات، يتم حجزها من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديا لدفع الأجرة بالغرامة المقررة.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنّ الفئات تشمل مرضى الأورام، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم ومكفوفي البصر، والعاملين بالقطاع العام، فضلا عن طلبة المدارس، والأطفال من 4 إلى 10 سنوات، كما أوضحت مميزات الكارت كما يلي.

مرضى الأورام السرطانية

- يتم استخراج كارت ذكي من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة، موضحا به بيانات وصورة المريض بموجب خطاب من المستشفى ومختوم بختم شعار الجمهورية موضح به المرافق إن وجد.

- يجدد الكارت مع كل بداية عام ميلادي.

- مسموح بالحجز على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية برحلة ذهاب وأخرى عودة في نفس اليوم الوحد دون أي نقدية.

أصحاب المعاشات

- يتحصل أصحاب المعاشات على تخفيض 50% بعد تقديم استمارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا بها الدرجة المصرح بها للسفر مع بطاقة الرقم القومي.

- من هم 70 عاما فأكثر يتم صرف تذكرة مجانية بالقطارات العادية «تحيا مصر» بموجب بطاقة الرقم القومي.

ذوي الهمم ومكفوفي البصر

- يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق إن وجد بتخفيض 50% لكل منهم لجميع قطارات الركاب بالهيئة بما في ذلك قطارات النوم بموجب بطاقة إثبات الشخصية لصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها.

العاملين بالقطاع العام

- تتولى الهيئة صرف اشتراكات للعاملين بالقطاع العام بتخفيض 70% من قيمة أجور السفر بقطارات «نحيا مصر» على جميع الخطوط بين محل الإقامة ومكان العمل.

طلبة المدارس

- تصرف الهيئة اشتراكات بدعم من قيمة أجور السفر للطلاب المنتظمين والجامعات والمعاهد من محل الإقامة لمحل الدراسة:

* 98% بالدرجة العادية «تحيا مصر».

* 97% قطارات ذات التهوية.

* 90% قطارات الثالثة المكيفة.

الأطفال من 4 إلى 10 سنوات

- تمنح الهيئة للأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات تخفيضاً قدره 50% بالقطارات المكيفة والعادية.