«النقل»: إجمالي القطارات العاملة على الخط الثاني للمترو 53 قطارا

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم مدتها 3 أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية ‏لتحديث وصيانة 39 قطار تعمل على الخط الثاني لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـري الدكتور مهندس طارق جويلي رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الإسبانية روتزي مونتالفو ايبارجوين الرئيس التنفيذي للشركة.‏

وأكّد وزير النقل أنَّ وزارة النقل تولى مشروعاتها العاملة نفس الأهمية التي توليها لتنفيذ مشروعاتها الجديدة حتى تواكب الطفرة الحادثة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي «النقل الأخضر» الصديق للبيئة، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثاني للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة، إذ أن الخط الثاني بجميع مكوناته يعمل منذ ما يقرب الربع قرن وقد تقادمت به بعض نظم التحكم والتشغيل وأصبح من الصعوبة توفير قطع الغيار اللازمة.

وأضاف وزير النقل أن وزارة النقل تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، إذ تمّ التعاقد على توريد 55 قطارا مكيفا جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطار أخر للخط الأول للمترو، كما تم توريد عدد 6 ‏قطارات وجرارين بالإضافة إلى تحديث وصيانة الـ 39 قطار الذى نحن بصددهم اليوم وتوريد 7 قطارات جديدة أخرى للخط الثاني ليصبح إجمالي القطارات العاملة على الخط 53 قطار وبذلك يصبح زمن التقاطر 105 ثوان بدلاً من 165 ثانية.

وأوضح وزير النقل الشركة الاسبانية ستقوم ببذل قصارى جهدها لتقديم كافة التسهيلات لتقديم عرض تمويلي للمشروع من خلال مؤسسات التمويل الاسبانية مثل FIEM ليتم دراسته من الهيئة القومية للأنفاق تمهيداً للتعاقد لتجنب أي تدهور في حالة القطارات ‏ومنع أي أعطال محتملة.

وأضاف أنَّ أعمال تحديث وصيانة قطارات الخط الثاني للمترو تأتى في إطار اتجاه الدولة لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد ركاب الخط والذى ينقل حالياً مليون راكباً يوميا، ومن المتوقع أن يزيد إعداد الركاب بالتزامن مع افتتاح الجزئين الثاني والثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث والذي سيعمل الخط الثالث بكامل طاقته والذي يتبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.