محافظ أسيوط: تنفيذ برامج توعوية عن خطورة الزيادة السكانية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذاً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل، مشيراً إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكل فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكل الطرق الممكنة.

وحدة السكان

قامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة؛ بتنظيم ندوة بعنوان التوعية التثقيفية الصحية ونبذ العنف لطلاب وتلاميذ مدرسة فوزي أبوسيف الابتدائي بنين، حيث حضر الندوة 45 طالبا بالمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع مسؤول منسق السكان بالإدارة التعليمية بالقوصية علاء حلمي، ومدير المدرسة سحر عبده، وبمشاركة أخصائية الاجتماعية شيماء، ومحمود صالح ممثل جمعية الشعراوي وحسين حسانين مسؤول مكافحة العدوى بمستشفى القوصية المركزي، وإسراء عبد الناصر منسق فني للمشروع، وابتسام محمد محمد عبدالعال مسؤول وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية.

ندوة تثقيفية

وتناولت الندوة بعض الإرشادات الصحية، حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية من خلال المدرسة وفي الحياة للمحافظة على أن يعيش المنزلية من خلال الأبوين وفي المدرسة، ونصائح للحفاظ على الصحة من بينها الحصول على اللقاحات، والغسل الجيد المتكرر لليد، وممارسة الرياضة، فضلاً عن نبذ العنف ونشر ثقافة الاتقاء والتواصل والتسامح بين الطلاب والمعلمين والأنشطة الثقافية والرياضية واكتشاف المواهب في النظام التعليمي وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى التطرق إلى قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.