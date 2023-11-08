محافظة أسيوط تواجه ظاهرة حرق المخلفات الزراعية بـ10 قرارات.. اعرفها

اتخذت محافظة أسيوط، مجموعة من القرارات لإيجاد حلول لظاهرة حرق المخلفات الزراعية، ومواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة منها، وفقاً لما أعلنته محافظة أسيوط في بيان لها لإعلام المواطنين بالقرارات الخاصة بمواجهة حرق المخلفات.

وفيما يلي أبرز 10 قرارات اتخذتها المحافظة لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية:

- تكثيف حملات وبرامج وقوافل التوعية بالتعاون مع كافة القطاعات ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء.

- عقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة.

- التعريف بإمكانية تعظيم الاستفادة منها من خلال فرم المخلفات بالمفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز.

- توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

- اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات.

- تتم حملات مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بصورة دورية ليلًا ونهارًا.

- تقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث.

- دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة.

- إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست» وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج».

- تتم الحملات بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.