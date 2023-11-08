«المشاركة السياسية واجب وطني وديني».. ضمن فعاليات إعلام منفلوط بأسيوط

عقد مركز إعلام منفلوط التابع لهيئة الاستعلامات، ندوة بعنوان المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني، بجمعية الهدى الشيخ نجيب بمركز بالقوصية، بحضور الدكتور حمدي سعيد وكيل وزارة إعلام شمال وسط الصعيد، والشيخ خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والفتوى بالأزهر سابقا، وأماني مناع أستاذ دكتور الصحة النفسية وأمينة المرأة باتحاد المحلي لعمال أسيوط وعضوة اللجنة النقابية للعاملين بالآثار.

بدأت الندوة منى أحمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط، بالترحيب بالحضور، والإشادة بدور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي ومناقشة مختلف القضايا المجتمعية التي تهم الفرد والمجتمع، وكذلك أهمية المشاركة منطلق المسئولية العامة، بعرض نبذة عن دور الهيئة العامة للاستعلامات، وبتفصيل أهمية المشاركة السياسية وهي واجب على كل مواطن ومن أجل مستقبل أفضل.

المشاركة السياسية وحقوق المواطن وواجباته

وتحدث الدكتور حمدي سعيد عن المقصود بالمشاركة السياسية وحقوق المواطن وواجباته، وأن المشاركة في الانتخابات أمانة لابد أن يؤديها الفرد لأن الله سيحاسبه على ذلك، وأنها أيضا شهادة وكاتم الشهادة أثم، وأيضا المشاركة في الانتخابات فهي شورى بيننا فلابد أن نتمتع بالإيجابية من أجل مستقبل الوطن، كما تحدث عن ارتباط المشاركة في الانتخابات بالولاء والانتماء والترابط بين المواطن ووطنه، وأخيرا أوصى ألا نتكاسل.

وتبادل الشيخ خلف عمار الحديث أن المشاركة الإيجابية من منظور ديني واجب على كل فرض يحيا على أرض الوطن، على نحو يحقق مصالحهم ويحقق أهداف الدولة في البناء والاستقرار، وأن المشاركة بشكل إيجابي يعبر عن الديمقراطية، وأمر ضروري في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من مكائد والانسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة وتطرف الفكر الديني.

مصر دولة شابة

ثم تناولت الحديث الأستاذة أماني أن الدولة في مرحلة مهمة من حياتنا، مبينة أن مصر دولة شابة، وأن الشباب لهم دور فعال في بناء وطنهم، وأن المشاركة هي المكون الرئيسي للمسئولية الاجتماعية، باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع، فهي القوة المحركة للمجتمعات، مطالبة إياهم بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن ممارسة السياسة يعزز من الولاء والانتماء للدولة، وأن هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرأي ورفع الوعي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب المشاركون عن دور الهام والفعال للهيئة العامة للاستعلامات مع إطلاق الحملة، مؤكدين أهمية المشاركة السياسية في تعزيز التنمية والظهور في مظهر حضاري لائق أمام دول العالم.