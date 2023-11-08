خطر يهدد البشرية.. أعراض فيروس «الحمى النزفية» بعد اكتشافه في فرنسا

من حين لآخر، يكتشف العلماء فيروسات تصيب الكوكب، وقد تمثل خطرا على البشر، آخرها الفيروس الذي تم اكتشافه في فرنسا، والذي يُطلق عليه فيروس «الحمى النزفية» والذي يشبه «الإيبولا».

ما هو الفيروس القاتل الذي تم اكتشافه في فرنسا؟ يهدد بوفيات جماعية بين البشر

المرض الذي تم اكتشافه لأول مرة هذا الشهر في فرنسا، ظهر على حوالي 100 من حشرة القراد والتي تم جمعها في عامي 2022 و2023 من داخل مزارع في جنوب البلاد، ويمكن أن ينتقل إلى البشر كما حدث في دول أخرى أبرزها إسبانيا.

وقد يسبب المرض الذي يمكن أن ينتقل إلى البشر وفيات جماعية بحلول عام 2050 بحسب أبحاث العلماء التي كشفتها صحيفة «ميرور» البريطانية.

أعراض فيروس الحمى النزفية الذي بدأ في الانتشار في فرنسا

سرعة ضربات القلب، وتضخم الغدد الليمفاوية، والطفح الجلدي الناجم عن الحمى النزفية، والذي وصفه العلماء بأنه «يشكل أكبر خطر على الصحة العامة للبشر».

«أمر مقلق للغاية»،.. هكذا وصف علي ميرازيمي، الأستاذ المساعد في قسم الطب المخبري في معهد كارولينسكا السويدي الذي أجرى أبحاثًا حول هذا الفيروس.

وقال ميرازيمي في تصريحات لصحفية «يورونيوز نكست»: «يشير ذلك إلى أن الخطر الأكبر وهو رؤية تفشي المرض في فرنسا في المستقبل القريب»، موضحا أنه لا توجد مضادات للفيروسات أو لقاحات لعلاج أو الوقاية من فيروس CCHF في الوقت الحالي.

وبحسب الدراسات، فإنه عادة ما تكون بداية الأعراض مفاجئة وتبدأ بالحمى والدوخة وآلام العضلات والتهاب العيون والحساسية للضوء، ويمكن أن يعاني الشخص أيضًا من الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس إلى البشر من خلال ملامسة حشرة القراد المصابة، أو من خلال ملامسة دم الحيوانات مثل الأبقار أو الماعز أو الأغنام، كما ينتقل عن طريق الاتصال من إنسان لآخر بالدم أو سوائل الجسم.