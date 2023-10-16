فيروس «فيفا» يضرب 4 أندية.. 9 أيام تضع مانشستر يونايتد وبرشلونة في مأزق

من المفترض أن تكون فترة التوقف الدولي، الممتدة إلى 9 أيام، فرصة تقتنصها الأندية لالتقاط الأنفاس والاستعداد لما يعقبها من منافسات قوية، لكن يبدو أنها باتت لعنة تطارد النجوم، الذين يسقطون واحدًا تلو الآخر في فخ الإصابات، أثناء تأدية الواجب الوطني رفقة منتخبات بلادهم.

«فيروس فيفا» يطيح بثلاثي اتحاد جدة

«فيروس فيفا» يعرف طريقه جيدًا نحو النجوم الأكثر تأثيرًا مع الأندية، وهو ما قام به فعليًا، خلال أكتوبر الحالي، ليخطف 3 من لاعبي اتحاد جدة، قبل عودة منافسات دوري أبطال آسيا، يوم 23 من الشهر الجاري، بعدما تأكد غياب حسن كادش عن لقاء السعودية ونيجيريا.

عدد من لاعبي العميد في البرتغالي حاليًا ضمن معسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لوديتي نيجيريا ومالي يومي 13 و17 من أكتوبر الجاري، إثر شعوره بآلام في الفخذ، إذ عانى أيضًا ظهير العميد زكريا هوساوي من الإصابة أثناء المشاركة في الحصة التدريبية مع النسور الخضر.

ولم يكن البرازيلي إيجور كورونادو في مأمن الإصابة، رغم عدم وجوده مع منتخب بلاده، إذ عاني من آلام في الفخذ أيضًا، أثناء الحصة التدريبية، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وافد جديد إلى مستشفى برشلونة

لم يكن برشلونة على استعداد لتلقي أنباء إصابة أي من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي، في ظل معاناته من غياب 7 لاعبين للسبب ذاته، قبل انطلاق فترة «فيفا»، لكن الأمور لم تسر كما خطط لها، بعد تأكد إصابة الظهير أليخاندرو بالدي، في أوتار الركبة، وهذا يعني أنه لن يكون متاحًا للمشاركة حتى انتهاء برنامج التعافي، دون تحديد مدة زمنية.

النصر السعودي في ورطة بعد التوقف الدولي

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، نال النصر السعودي من الإصابات جانبًا، بعد تعقد موقف نواف العقيدي حارس مرمى النصر السعودي، لتصبح مشاركته أمام ضمك في الدوري السعودي، محل شك، ما بدوره أبعده عن معسكر منتخب السعودية، لتشير التقارير إلى أن اللاعب سيظل غائبًا لفترة تمتد عن ميعاد التوقف الدولي، الأمر الذي سيكون بمثابة ورطة للويس كاسترو، الذي لا يملك سوى قرار إشراك وليد عبد الله، وقتها سيخوض المباراة بدون حارس ثالث على دكة البدلاء.

مانشستر يونايتد آخر الضحايا

مانشستر يونايتد لم يكن في مأمن من كوارث التوقف الدولي، إذ حصد إصابة جديدة، بغياب لاعبه البرازيلي كاسيميرو، بعد تعرضه لإصابة مع منتخب البرازيل، في مواجهة فنزويلا، بتصفيات كأس العالم 2026.