قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يدعم هدنة إنسانية بقطاع غزة للسماح بوصول المساعدات، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ما يحدث في غزة له عواقب وخيمة على البشر، ولا يجب على هذا الوضع الاستمرار، مشيرا إلى أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مؤكدا أن العالم لا يمكنه تحمل ازدواجية المعايير، لذلك يجب الإصرار على المعايير العالمية والدولية، ويجب تقييم الوضع في غزة وهذا يخص قانون حقوق الإنسان الدولي.

وذكر، أن 4300 طفل و2800 سيدة من بين شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة كفالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، وإسرائيل تمارس عقابا جمعيا ضد الفلسطينيين في القطاع.