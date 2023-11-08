باحث: مخطط تهجير الفلسطينيين قديم يتجدد طرحه مع كل عدوان على غزة

قال الدكتور محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ هناك مخطط إسرائيلي لتهجير أبناء فلسطين إلى خارج أراضيهم، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليذهبوا إلى الأردن أو مصر، مؤكداً أنه مخطط قديم طرح منذ خمسينيات القرن الماضي، ويعاد طرحه مع كل عدوان من جيش الاحتلال على غزة.

«عبد الرازق»: حرب غزة تنفيذ لمخططات التهجير

وأضاف «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، للإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ حرب غزة وما نشهده الآن من الأحداث، مجرد تنفيذ للمخططات القديمة لتهجير أبناء فلسطين من أراضيهم، وآخرها مخطط وضعه العدو في نهاية عام 2014، واصفاً ممارسات العدوان الإسرائيلي الحالية على القطاع والضفة بـ «سياسات الأرض المحروقة».

جهود القيادة السياسية لإعلان هدنة في غزة

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أنَّ جهوداً كبيرة تُبذل من القيادة السياسية لوقف إطلاق النار في فلسطين وإعلان هدنة إنسانية، مؤكداً أنَّ الجهود السياسية ترمي لإحلال السلام في المنطقة ورفض مخططات تهجير أهالي غزة.