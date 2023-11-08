المدير التنفيذي لـ«بهية»: نظمنا أكثر من 1500 ندوة توعوية منذ بداية عمل المؤسسة

قالت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، إنَّنا نحمل على عاتقنا منذ أن بدأنا أهمية نشر الوعي لدى السيدات بالفحص المبكر، والتعريف بأنَّ نسب الشفاء تزيد عن 98% مع الكشف المبكر.

الحرص على تنظيم النداوات للتوعية بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي

وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه يتم تنظيم النداوات للتوعية بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، وذلك بكل محافظات مصر، كاشفة عن وصول عدد النداوات إلى 1500 ندوة منذ بداية عمل المؤسسة.

تنظيم أكثر من 92 ندوة في شهر أكتوبر الماضي

وتابعت المدير التنفيذي لـ«مؤسسة بهية»، أنَّه تم تنظيم أكثر من 92 ندوة في شهر أكتوبر الماضي فقط، والندوات يتم تنظيمها في مختلف الأماكن وعن طريق شركاء لمؤسسة بهية يساعدون في الوصول إلى النساء بالمدارس والجامعات والشركات والمصانع ومراكز الشباب والنوادي، وحتى دور العبادة كالكنائس والمساجد.