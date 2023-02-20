تعرف على أهم أسباب سرطان الثدي وطرق الوقاية منه

يعد مرض سرطان الثدى، أحد أشهر الأمراض التي تعاني منها النساء على مستوى العالم، ولكن الكثير منهن، لا يكتشفن المرض إلا بعض مرور فترة كبيرة ، أو في مراحل متأخرة من المرض.

وسرطان الثدي، هوعبارة عن مجموعة مختلفة من الأمراض، يبدأ موضوعيا، ثم ينتشر في باقي أعضاء الجسم، ولكن الخضوع للطبيب في الفترة الأولى من ظهور الأعراض، يمكن أن يساهم في زيادة معدل الشفاء بنسبة تصل إلى 95%، ويقلل من خطر الوفاة بنسبة 30%، وفق وزارة الصحة السعودية.

كما أوصى الأطباء بضرورة الكشف المبكر، إذ أن ذلك يمهد الطريق للحصول على العلاج المناسب، ونستعرض في التقرير التالي كل ما تحتاجين إلى معرفته عن سرطان الثدي، أسباب الإصابة وطرق العلاج.

ما هي أسباب سرطان الثدي:

حتى الآن لم يكتشف الأطباء الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الثدي، ولكن وبحسب ما نشرته «وزارة الصحة السعودية»، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تعد أساس الإصابة بسرطان الثدي، ومنها العامل الهرموني، العامل الوراثي، فضلا عن أن العوامل البيولوجية والبيئة، تساهم بشكل كبير في الإصابة بمرض سرطان الثدي.

وأوضحت «وزارة الصحة السعودية»، أن العامل الهرموني يؤثر بشكل كبير على الإصابة بمرض سرطان الثدي، إذ أن عدد المرات الكثيرة التي تلد فيها المرأة، تأخرها لفترة طويلة في الإنجاب، يمكن أن يساهم في وجود سرطان الثدي، والعوامل البيئة أيضا لها تأثير كبير في إصابة المرأة بمرض سرطان الثدي، إذ أن التعرض المستمر للإشعاعات النووية، يمكن أن يصيب بأمراض خبيثة، منها سرطان الثدي.

ما هي مراحل نمو سرطان الثدي الأساسية:

يمر مرض سرطان الثدي بالعديد من المراحل، فإن المرأة لا تكتشفه مرة واحدة، وإنما هناك بعض المراحل التي تشعر بها المرأة، ويعد اكتشاف المرحلة المرضية من أهم الخطوات، لأنها تساعد في تحديد العلاج المناسب، والذي يلائم التطور الذي وصل إليه مرض سرطان الثدي، ويكون اكتشاف المراحل من خلال بعض الفحوصات الطبية، التي يجب أن تخضع لها وفقا لما يحدده الطبيب المختص، ومنها اختبارات الدم، التصوير الإشعاعي، والتصوير بالرنين المغناطيسي.

ومن المراحل التي يمر بها مرض سرطان الثدي، وفقا لما نشره موقع «وزارة الصحة السعودية»، هي أورام غازية، وهو عبارة عن ورم صغير موضعي، وتكون فرص التعافي منه كبيرة جدا، إذا اكتشفه الاطباء في المراحل الأولى من ظهور الأعراض.

والمرحلة الثانية، ينتقل فيها المرض من موضع الثدي، إلى أجزاء مختلفة من أعضاء الجسم، مثل الرئتين، والكبد، ولكن هناك احتمال وجود فرص للشفاء، ويمكن من خلال بعض الأدوية أن تساهم في انكماش الورم والتحكم في حجمه لفترة طويلة.

ما هي أعراض سرطان الثدي؟

تختلف أعراض سرطان الثدي من جسد لآخر، وفي بعض الحالات لا يوجد أعراض يمكن اكتشافها، وإنما يكتشف المرض في مراحل متاخرة، يصعب أحيانا السيطرة فيها على حجمه وتضاعفاته، وتعدد الأعراض الخاصة بمرض سرطان الثدي، وبحسب ما قاله الدكتور فلاناغان، بوزارة الصحة السعودية، فإن أشهر الأعراض ما يلي:

ظهور كتل بأحجام مختلفة بشكل ملحوظ، وتكون صلبة، فإنه يحذر من تجاهلها، ويجب اللجوء للكشف الطبي بسرعة، وتغير لون المنطقة والشعور بالثقل والألم الشديد فيها.

متى يتم استخراج خزعة لفحصها؟

أكد الأطباء بوزارة الصحة السعودية، على أن الطريقة الأفضل لمعرفة أن المرأة مصابة بالمرض، هو استخراج عينة من خلايا الثدي «الخزعة»، وذلك للتأكد من وجود أي نوع من السرطانات، ويأخذ اطبيب المختص العينة ويقوم بفحصها، وتحليلها للتعرف على إذا ما كان السرطان خبيث أم حميد.

ما هي طرق علاج سرطان الثدي:

وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الخضوع للعمليات الطبية هي أفضل الطرق للتخلص من الورم الموجود في الثدي، كما أنها الوسيلة الأكثر أمانا لإعادة شكل الثدي، إلى طبيعته بعد الاستئصال.

ما هي طرق الوقاية من سرطان الثدي:

أحد طرق الوقاية من سرطان الثدي، وفقا لتقريرا نشرته قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري الابتعاد عن تناول الأطعمة الغير صحية، الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي.