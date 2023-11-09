يتميز برج الدلو بالغموض وكأنه غريب عمن حوله، وفهمه العميق للحياة يجعله مختلفا ولديه القدرة الفريدة على التعاطف، مع من حوله لكنه لا يقدم المساعدات إلا لمن يرى أنه يحتاج ذلك ولن يستطيع عمل شيء.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني والممثلة ياسمين صبري، وتقدم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الدلو الخميس 9-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء الفلك.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

سوف ترى نتائج جيدة لذا عليك يا برج الدلو تثبت همتك وتقديم أداء متميز، وقد تشترك في مشروع يؤثر على سير عملك، وسيحولك لمركز مميز.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

هناك المزيد من اللحظات المشرقة في علاقاتك، والوقت مناسب لاتخاذ قرار بشأن الزواج، ويمكنك اليوم تقديم الحبيب للعائلة للحصول على الموافقة.