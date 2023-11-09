رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم فوي فوي فوي يتصدر المركز الأول ويحقق 104 آلاف جنيه إيرادات

كتب:

ضحى محمد
09:42 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي

ما زال فيلم فوي فوي فوي للفنان محمد فراج، يتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض، محافظا على مركزه الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فوي فوي فوي حقق أمس 104 آلاف جنيه إيرادات في دور العرض، متصدرا المركز الأول، ومحافظا على الصدارة منذ بداية عرضه في دور العرض منذ اليوم الأول.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

وتدور قصة فيلم فوي فوي، المأخوذة عن سلسلة تحقيقات صحفية عن قصص حقيقية نقلها الصحفي محمود شوقي، عن شاب فقير يلعب دوره محمد فراج، يرغب في الهجرة لدولة أوروبية، حتى يجعله القدر أمام تجربة لم تخطر له على بال من خلال فريق كرة قدم للمكفوفين، ليزعم أنه من فاقدي البصر وينضم إليهم.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

اقرأ المزيد:

فيلم «فوي فوي» يحقق إيرادات 275 ألف جنيه في 24 ساعة

تعرف على إيرادات الأفلام المعروضة في السينما أمس.. «فوي فوي» يتصدر

فيلم فوي فوي فوي يحقق 128 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

فيلم «فوي فوي فوي» حافظ على الصدارة بإيرادات 118 ألف جنيه في يوم واحد
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.