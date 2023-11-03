فيلم «فوي فوي» يحقق إيرادات 275 ألف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ 275 ألفًا و319 جنيهًا، ليحافظ على صدارته بالمركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما، التي تضم أفلام الخميس اللي جاي، وش في وش، العميل صفر، حسن المصري، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم فوي فوي، على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، بنحو 28 مليونًا و500 ألف جنيه، ونال إشادات موسعة على المستويين النقدي والجماهيري، وجرى اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي في مسابقة جوائز الأوسكار.

قصة فيلم فوي فوي

تدور قصة فيلم فوي فوي، المأخوذة عن سلسلة تحقيقات صحفية عن قصص حقيقية نقلها الصحفي محمود شوقي، عن شاب فقير يلعب دوره محمد فراج، يرغب في الهجرة لدولة أوروبية، حتى يجعله القدر أمام تجربة لم تخطر له على بال من خلال فريق كرة قدم للمكفوفين، ليزعم أنه من فاقدي البصر لينضم إليهم.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.