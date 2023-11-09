حرب شوارع.. كيف نجت جماهير بنفيكا وريال سوسيداد من الموت؟

«معركة ضارية» هكذا وصفت الصحف العالمية، الأحداث الكارثية التي شهدها ستاد «أنويتا» خلال مواجهة ريال سوسيداد الإسباني وبنفيكا البرتغالي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جماهير بنفيكا تشعل مدرجات مواجهة ريال سوسيداد

بعد 21 دقيقة من عمر المباراة، كادت المدرجات تشهد كارثة كبرى، بعد تقدم الفريق الإسباني على مضيفه بثلاثية نظيفة، لتبدأ جماهير بنفيكا في إشعال الألعاب النارية وإلقائها على الملعب ومدرجات جماهير الخصم، وهو الأمر الذي كان سيتسبب في كارثة كبرى، وسقوط وفيات جراء إشعال أجزاء من المدرجات.

التحذيرات من الإذاعة الداخلية للملعب بإلغاء المباراة حال استمرار جماهير الفريق البرتغالي في الخروج عن النص، لم تكن كافية لردع المشجعين الذين واصلوا أعمال الشغب حتى نهاية اللقاء.

حرب شوارع بعد مباراة بنفيكا وريال سوسيداد

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف البرنامج الإسباني الشهير «الشيرينجو»، عن حرب شوارع بدأت في محيط الملعب عقب إنتهاء اللقاء، بعدما واصلت جماهير بنفيكا أعمال الشغب، لتطاردها قوات الأمن وتُلقي القبض على عدد من المشجعين.

المطاردات والنيران التي أشعلتها جماهير بنفيكا في شوارع إسبانيا، وصلت إلى عدة أماكن سكنية في مشهد كارثي، حيث ظل رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي كادت أن تتسبب في سقوط وفيات، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

«العار عليكم»، هكذا وجه نادي ريال سوسيداد الإسباني رسالة غاضبة لجماهير بنفيكا عبر حساباته الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد أن كادت تتسبب تصرفاتهم في كارثة كبرى سواء داخل ملعب المباراة أو خارج أسواره خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.