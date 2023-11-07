موعد مباراة برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا اليوم والقناة الناقلة

ساعات قليلة وينطلق لقاء برشلونة الإسباني وشاختار دونيستك الأوكراني، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر إقامته اليوم الثلاثاء، على ملعب "فولكسبارك"..

مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة برشلونة وشاختار مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة وشاختار عبر قناة beIN Sports HD 2.

يذكر أن برشلونة حقق الفوز على شاختار في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال، بهدفين لهدف، ولذلك يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، وبذلك يكون قريبا من الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، فيما يمتلك شاختار ثلاث نقاط فقط في المركز الثالث، لذا يسعى للحصول على الثلاث نقاط ليحافظ على آماله في الصعود.