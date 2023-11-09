مصر تدعو الدول العربية والإسلامية لدعم مرشحها خالد العناني لرئاسة «يونسكو»

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء لمنظمة الإيسيسكو، الذي عقد على هامش مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته (42).

في كلمته، أعرب عاشور عن رفض مصر للممارسات الوحشية التي تنتهك جميع المواثيق والأعراف الدولية ضد سكان غزة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مصر انضمت إلى منظمة الإيسيسكو منذ عام 1984، وتحرص على إبراز الوجه الصحيح للإسلام والقيم الإسلامية السليمة، مشددا على أهمية دور مصر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم جهودها في نشر قيم السلام والتسامح والمحافظة على التراث الثقافي.

وثمّن الوزير اجتماعات منظمة الإيسيسكو الدورية للدول الأعضاء، والتي تمثل فرصة للتفكير في سُبل تعزيز دورها الفريد في المنظومة الأممية، لافتا إلى أهمية اعتماد الاستراتيجية الجديدة للمنظمة، التي ستساعدها في مواجهة التحديات الدولية المتنامية.

وأشار الوزير إلى أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتفعيل الأولوية العامة لدول المجموعة العربية في منظمة اليونسكو، مشيرا إلى ترشيح مصر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، آملًا في تكاتف جميع الدول العربية والإسلامية في دعمه.

من جانبه، أكد مدير عام منظمة الإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، عمق الصلة والاحترام والتقدير بين منظمتي الإيسيسكو واليونسكو، مشيرا إلى أنّ المنظمة تعمل على المضي قدمًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التربية والعلوم والثقافة.