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زيادة عدد المدارس المنتسبة لـ«اليونسكو» في الدقهلية لـ 157

كتب:

آية حسنين
07:20 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
تعليم الدقهلية

تعليم الدقهلية

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن تقديم 125 مدرسة منتسبة لـ«اليونسكو» بالوزارة ليصبح عدد المدارس 157 مدرسة بعدما اقتصر على 32 مدرسة فقط.

في إطار التعاون بين «التعليم» وإدارة الخدمات المركزية لتطوير التعليم

وأكد «شعبان» في بيان، أن ضم المدارس جاء في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات محافظة الدقهلية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيلها بالمدارس لتنمية مواهبهم وقدراتهم ومهارات الطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أن تقديم ملفات المدارس المنتسبة لـ«اليونسكو» ودعمها يأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للخدمات المركزية لتطوير العملية التعليمية، وتطبيق النظام التعليمي الجديد، إذ يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة لحل المشكلات.

وأضاف «شعبان»، أن تقديم المدارس جاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة الطلاب ويصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار وتعزيز المهارات الحياتية المختلفة.

 

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