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نائب: توجيه تخفيض أموال الدعاية الانتخابية لـ«السيسي» يؤكد سياسته الحكيمة

كتب:

محمد يوسف
03:15 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
النائب علاء عابد

النائب علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

القرار ليس بجديد على الرئيس السيسي

وأوضح في بيان له أن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس السيسي، فدائما يحرص على ترشيد الإنفاق، واستغلال الأموال في أمور تمس صالح المواطن البسيط.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ضرورة اتحاد جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لجمع التبرعات للمساهمة في تقديم جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي، واستمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

 

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