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علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي اليوم رسالة للعالم من أجل حل الأزمة الفلسطينية

كتب:

محمد يوسف
03:12 م | السبت 21 أكتوبر 2023
علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب

علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام، رسالة للعالم لحل الأزمة الفلسطينية بدخول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية باستمرار إلى قطاع غزة، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

الرئيس السيسي نجح في تحريك المجتمع الدولي حول وقف العدوان على غزة 

وأوضح «عابد» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنَّ الرئيس السيسي نجح في تحريك المجتمعات الدولية للتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء

وأكّد رئيس نقل النواب، أنَّ استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام خير دليل على دور مصر التاريخي والمحوري والرائد وعقيدتها الراسخة بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن مصر كانت ولاتزال المدافع الأول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

قمة القاهرة تستهدف تحقيق السلام 

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنَّ حضور ومشاركة 34 دولة و3 منظمات دولية في قمة القاهرة للسلام بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة ودليل على نجاحها واستمرار دورها التاريخية والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة والقضية الفلسطينية خاصة.

وتابع رئيس نقل النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أنَّ قمة القاهرة للسلام تستهدف تحقيق السلام والأمن من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أنَّ الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، وأنه يقف بجانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته والحصول على كل حقوقه.

وانطلقت اليوم قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.

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