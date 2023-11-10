الأهلي يستقر على صفقة الإنقاذ في يناير

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم محلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لدعم خط الهجوم، بعد ظهور الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق بمستوى متواضع منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

أحمد أوفا وعاطف ضمن المرشحين للانضمام إلى الأهلي

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن لجنة التخطيط بالنادي وشركة الكرة، تدرسان مقترح بالتعاقد مع مهاجم محلي لتدعيم الفريق في انتقالات يناير المقبلة، لدعم الخط الأمامي.

وأكد أن فكرة التعاقد مع مهاجم محلي أصبحت مطروحة بقوة في ظل تواضع مستوى موديست، وعدم ظهور صلاح محسن بالمستوى المنتظر منه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مهاجم تم ترشيحه على إدارة الكرة في الفترة الماضية.

«أوفا» و«عاطف» أبرز المرشحين

وأوضح أن من أبرز الأسماء المرشحة للتعاقد معها هو أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي، وأحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر.

وأضاف المصدر أن الفكرة ما زالت على طاولة الإدارة خلال الفترة الحالية، وسيتم حسم الأمر بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعد العرض على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأختتم أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، تحاول إنقاذ الأمر خلال الفترة الحالية، بالتعاقد مع مهاجم جديد للمنافسة على البطولات، خاصة بعد أن ظهرت حاجة الفريق الملحة لضم مهاجم في أقرب فرصة.

وخسر الأهلي بطولتي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت خلال سبتمبر الماضي، وودع الدوري الأفريقي من الدور نصف النهائي، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.