جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في العملية البرية بغزة لـ36

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة إلى 36.

وأكد جيش الاحتلال - بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية- أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنما هناك توقف تكتيكي في القتال فقط.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التأكيد على موقفه بأنه لا وقف لإطلاق النار ما لم تفرج حركة حماس عن المُحتجزين والأسرى لديها.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف سوريا ردا على هجوم بمسيرة على إيلات.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر موقع «إكس»: "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات والتي أصابت مدرسة في المدينة».

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية السورية أن «استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار دمشق على استعادة الجولان السوري المحتل».