اليوم.. عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي

تستقبل الفنانة سلوى محمد علي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 10 نوفمبر عزاء والدتها وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

عزاء والدة سلوى محمد على

كانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي وتم تشييع جثمانها من مسجد النور بمنطقة العباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات العامة، منهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجة هالة خليل، وسيد رجب وأميرة فتحي وغيرهم.

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة سلوى محمد علي هو فيلم اتنين للإيجار ويشارك بجانبها عدد كبير من الفنانين منهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد لطفي وناهد السباعي، وميرهان حسين، وغيمان السيد وثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.