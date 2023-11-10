ختام فعاليات الدوري الرياضي للأسر الطلابية في «الدلتا التكنولوجية» بالمنوفية

اختتمت فعاليات الدوري الرياضي للأسر الطلابية بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب.

الأنشطة الرياضية في جامعة الدلتا التكنولوجية

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية في المنوفية، بالمشاركة الفعالة للأنشطة الطلابية والرياضية لجميع الطلاب، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتكوين الشخصية المتكاملة لهم.

وفاز بالمركز الأول في فعاليات الدوري الرياضي للأسر أسرة طلاب من أجل مصر، بينما فاز بالمركز الثاني أسرة المستقبل التكنولوجي، بينما حصلت ـسرة دلتا تكنولوجي على المركز الثالث.

تعزيز روح العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية

ومن جانبه، وجه الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، الشكر لإدارة رعاية الطلاب والاسر الطلابية الموجودة بالجامعة على المجهود المتميز، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة التي تُسهم بجوار العملية التعليمية في تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا وكذلك دعم مواهب الطلاب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على المشاركة في مختلف الأنشطة والمسابقات وزيادة عدد الطلاب المشاركين من عام لآخر، لأهميتها في إكساب الطلاب خبرات حياتية متنوعة وتعليمهم صفات القيادة المختلفة والعمل الجماعي لتخريج جيل قادر على صناعة المستقبل، وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتحملهم المسئولية المجتمعية.

وأكد حرص الجامعة على تعزيز روح العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية للطلاب وإكسابهم المهارات المتنوعة لبناء جيل قوي قادر على المشاركة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.