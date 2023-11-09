خريطة قطع المياه في المنوفية اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الخميس بعدة مناطق وقرى وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع لإجراء أعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات لرفع كفاءة المحطات، لتقديم جودة أفضل للمشتركين.

مواعيد قطع المياه اليوم في المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، مواعيد قطع المياه اليوم الخميس بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا ولمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه

كشفت «مياه المنوفية» عن أماكن قطع المياه اليوم الخميس كالتالي:

- شبين الكوم، قطع المياه بقرى الراهب وطوخ البرهنة وشبرا باص واصطباري.

- الشهداء، قطع المياه اليوم ساحل الجواير.

- تلا، انقطاع المياه في قرى كفر العرب وبابل.

- قويسنا، انقطاع المياه اليوم ابهنس والرمالي وطه شبرا وشمنديل.

- اشمون، أماكن قطع المياه اليوم بمونسة ورملك الانجب وجريس وبن نسيم وشنشوز.

- منوف، قطع المياه اليوم بالسواقي وشملاي

- الباجور، انقطاع المياه اليوم في سبك عفيف.

قطع المياه اليوم

وأهابت الشركة بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الخميس، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات؛ بتوفير كميات المياه المناسبة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.