«التخطيط القومي» يختتم برنامج «مهارات القيادة» للعاملين بمكتبة الإسكندرية

اختتم معهد التخطيط القومي بمقر مكتبة الإسكندرية برنامجاً تدريبياً حول «مهارات القيادة التشاركية» لـ34 متدرباً من العاملين بالمكتبة، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري.

الاستثمار في العنصر البشري أولوية

أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة لأنه بات ركناً أساسياً لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

أضاف نائب رئيس المعهد، أن البرنامج تضمن مناقشة مفهوم القيادة التشاركية، والتعرف على الفروق بين المدير والقائد، وإدراك نظريات وفنون ومداخل القيادة التشاركية، إضافة إلى النظريات المختلفة في الإدارة والقيادة، وعلاقتها بمفاهيم إدارة الجودة، فضلاً عن تطبيقات مداخل ومهارات جودة القيادة التشاركية.

أشار «صلاح الدين» إلى أن أهمية تطبيق مفهوم «القيادة التشاركية» يرجع إلى كونها تسهم في تحسين الروح المعنوية للأفراد، وتظهر اتجاهاً إيجابياً نحو استخدام المناهج والمداخل العلمية في القيادة، إذ ترتفع مساهمة الأفراد في الإنتاج عند شعورهم بالتقدير، كما أن القيادة التشاركية تخلق بيئة عمل تتسم بالثقة وتشجع الموظفين على تطوير مهاراتهم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الموظفين ويعزز الابتكار.