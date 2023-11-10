خبراء عن زيارة أمير قطر لمصر: تعبر عن شراكة مهمة في ظل حرب غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في زيارة تأتي في ظل تطوات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وقبل انعقاد القمة العربية الطارئة بالعاصمة السعودية الرياض، بينما يؤكد خبراء أهميتها في إطار العلاقات المصرية – القطرية التي تعد نموذجًا مهمًا للشراكة العربية.

ويشهد الشرق الأوسط خلال الوقت الحالي، العديد من الأحداث المتسارعة والمشتعلة، التي تهم جميع الدول العربية والمرتبطة بأمن منطقة الشرق الأوسط، أبرزها القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، ومعها، زار الشيخ تميم بن حمد أمير قطر القاهرة، وأجرى العديد من المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التنسيق المصري مع الأطراف المعنية لمعالجة أزمة قطاع غزة.

زيارة أمير قطر والعلاقات بين القاهرة والدوحة

الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، قال لـ«الوطن»، في سياق الحديث عن زيارة أمير قطر، إنّ العلاقات بين مصر وقطر تشهد تميزًا واضحًا، وتأتي في إطار التعاون العربي والتكامل المصري مع كل الدول العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التفاعل المصري القطري على المستويات كافة، بما فيها العلاقات الاقتصادية المتميزة والاستثمارات القطرية الكبيرة في مصر والتشاور السياسي المستمر بينهما حول الأوضاع العربية.

وأوضح «صادق» أنّ زيارة الرئيس السيسي، افتتاح فعاليات كأس العالم الماضي في قطر، كان تأكيدًا على قوة العلاقات، وكانت لفتة قوية من القيادة المصرية التي دخلت مرحلة جديدة يتوقع أنّ يكون لها انعكاسات كبيرة على مختلف القضايا العربية لا سيما في ظل الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

للعلاقات المصرية – القطرية أهمية عربية كبيرة

بدوره، يقول معتز أحمدين خليل، سفير مصرالسابق لدي الامم المتحدة، إنّ العلاقات بين مصر وقطر وبين مصر وأي دولة عربية، تفيد في تثبيت الموقف العربي بصفة عامة تجاه الأحداث الجارية، فمصر دولة عربية لها مكانتها في الإقليم ودورها الدولي المعروف بسبب مكانتها الجغرافية ودورها التاريخي، بينما قطر تلعب دورًا متزايدًا على الصعيد الدولي منذ فترة طويلة، نتيجة علاقاتها مع مختلف القوى الدولية وإمكاناتها المادية التي تؤهلها للقيام بأدوار كبيرة عالميًا.

فيما يقول السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أكد أن العلاقات المصرية القطرية تمتاز بخصوصية، باعتبار أن قطر إحدى دول الخليج والأمن القومي في منطقة الخليج يرتبط بالأمن القومي في منطقة البحر الأحمر، باعتبار البحر الأحمر هو منطقة وصل وليست فصل بين المنطقة العربية الإفريقية والمنطقة العربية في الخليج، ومن هنا تكمن أهمية العلاقات في المجال الأمني، سواء كانت في الإطار الثنائي أو المُتعدد، أي في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورًا كبيرًا سواء فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر، أو العلاقات التجارية وتناميها وتعاظمها، مضيفًا أنّ هناك اهتمامًا فيما يتعلق بالمشاكل الخاصة بأزمة الطاقة والغذاء وتطورات وتداعيات المناخ، فالعلاقة المصرية القطرية ترتكز على الجوانب الأمنية والتنمية المستدامة في جميع النواحي، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

علاقات متعددة وشاملة بين مصر وقطر

وتحدث السفير «حليمة» أيضًا عن العلاقات في المجال السياسي، إذ تتسم بالشراكة الاستراتيجية التي تقوم على أساس من التشاور والتعاون والتنسيق بين الجانبين في العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والشرق الأوسط، وأيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية، حيث تتطلع مصر وقطر للقيام بدور محوري في الأحداث الجارية بقطاع غزة.

وأبرز «حليمة» أيضًا دور مصر وقطر الكبير في عملية وقف إطلاق النار بقطاع غزة، فالزيارة جاءت في وقت تتصاعد فيه الأحداث قبل القمة العربية والإسلامية، وفي أعقاب مؤتمر باريس، مؤكدًا أن علاقة قطر القوية بالفصائل الفلسطينية، مؤكدًا دورهما المحوري والكبير في التوصل لحل للقضية الفلسطينية والأحداث المتصاعدة في غزة، مستفيدًا من علاقة قطر بحماس وأيضًا دور مصر في فلسطين.