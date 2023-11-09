«الصحة الفلسطينية»: 1118 عائلة أبيدت بالكامل في غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة، ولم يترك شبرا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية، وحتى هذه اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

وأضاف، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة حتى اللحظة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 250 شهيدا، كما ارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.