«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية من مسجد نايف الجديد بسيدي سالم

انطلقت القافلة الدعوية بمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من مسجد عماد نايف الجديد بسيدي سالم، للمناطق النائية بإدارتي سيدي سالم شرق وغرب، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع الأئمة على عدد من المساجد

وضمت القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من الأئمة الذين تم توزيعهم علي عدد من المساجد بأوقاف سيدي سالم بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة.

وشملت القافلة عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد عماد نايف الجديد بسيدي سالم، بالإضافة إلى عقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بالمسجد الكبير بسيدي سالم، بجانب عقد البرنامج التثقيفي للطفل بالمسجد الكبير بسيدي سالم، كما قام جميع أعضاء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان «الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها».

وكيل وزارة الأوقاف: الإسلام دين الإنسانية الحقيقية

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في خطبة اليوم، إنّ الإنسانية رحمة وعدل وإنصاف بين البشر جميعا على اختلاف معتقداتهم وألوانهم ولغاتهم وأعراقهم، والدين الإسلامي الحنيف هو دين الإنسانية الحقيقية، لافتاً أنّ من أهم الأبعاد الإنسانية الرحمة بالضعفاء والأطفال، واحترام كبار السن، وإعطاء ذوي الهمم حقوقهم كاملة غير منقوصة، بجانب مراعاة الأبعاد الإنسانية في الحروب.

وأكد وكيل الوزارة، أنّ جميع المساجد بأوقاف كفر الشيخ التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.