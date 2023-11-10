«التضامن» تعلن أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أماكن حملة «هنوصلك»، اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوي الهمم والإعاقة.

وكشفت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقا للجدول التالي:

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في تنفيذ حملة «هنوصلك»، منذ أغسطس الماضي، للبحث عن ذوي الإعاقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم، وهذا في سبيل راحتهم، بشرط استيفاء للشروط، موضحة أنّ الحملة بدأت في محافظات التالية: «سوهاج - قنا - السويس - الإسماعيلية - شمال سيناء - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الإسكندرية - القليوبية - الجيزة - القاهرة»، وستتوسع تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

- الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».

- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.