«التضامن» تعلن عدم اشتراط محرم للسيدات المتقدمات للحج دون 45 عاما

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عدم اشتراط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا، بالنسبة للسيدات المتقدمات لحج الجمعيات الأهلية والذي سيتم فتح باب التقديم له بداية من 14 نوفمبر حتى 30 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنّه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وأكدت وزير التضامن، ضرورة أن يكون الراغب في أداء فريضة الحج لهذا الموسم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، وألا يكون للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

عدم اشتراط وجود محلل شرعي لمن دون 45 سنة

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدم اشتراط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا، مؤكدة أن يكون الراغب في أداء فريضة الحج لهذا الموسم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، وألا يكون للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

الشروط يجب توافرها في الراغب في حج الجمعيات الأهلية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، عدة شروط يجب توافرها في الراغب في حج الجمعيات الأهلية، وهي:

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- المتقدم يكون مصري الجنسية.

- تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024 الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا.

- يستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا.