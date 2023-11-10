الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين العزل

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه على المستشفيات في قطاع غزة.

عمليات إبادة جماعية

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع فريق الدفاع المدني في غزة

وتابع: «الواقع فى قطاع غزة مأساوي فى ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة، كما أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة فى قطاع غزة لإنتشال ضحايا القصف الإسرائيلي».

الإحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة

وأكمل: «عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة».