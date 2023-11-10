رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين العزل

كتب:

منتصر سليمان
10:01 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه على المستشفيات في قطاع غزة.

عمليات إبادة جماعية

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع فريق الدفاع المدني في غزة

وتابع: «الواقع فى قطاع غزة مأساوي فى ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة، كما أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة فى قطاع غزة لإنتشال ضحايا القصف الإسرائيلي».

الإحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة

وأكمل: «عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم البريج وسط قطاع غزة

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفى النصر والعيون في غزة

قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة

باحث فلسطيني: غزة ستكون مقبرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حال اجتياحها بريا

نزوح عدد كبير من مجمع الشفاء إلى مناطق متفرقة إلى غزة
بقلم منتصر سليمان