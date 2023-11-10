باحث فلسطيني: غزة ستكون مقبرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حال اجتياحها بريا

قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يُثبت أنه الأقوى، وبعد انتهاء الحرب سيُحاكم من قبل القضاء الإسرائيلي لما فعله وارتكبه بشأن الجنود الإسرائيليين وشعبهم.

استخدام أسلحة محرمة دوليا في غزة

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا في عدوانها على غزة، منها قنابل فسفور وصواريخ تسبب حروقا وتشوهات من الدرجة الرابعة وتقطع الأجسام، كما ألقت قنابل كانت تستخدم في العراق وأفغانستان، وتريد أن تستخدم غاز الأعصاب في مرحلة الاجتياح البرى المتوقعة.

ونوه إلى أن المقاومة الفلسطينية تنتظر الاجتياح البري بكل جاهزية، فأهل مكة أدرى بشعابها، لأنها تعلم جيدا تضاريس قطاع غزة ولديها شبكة من الأنفاق تزيد على 400 كيلومتر شرقا وغربا وشمالا، فغزة ستكون مقبرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات المارينز الأمريكية التي أرسلها بايدن، وهي فرقة مخصصة في كيفية اقتحام الأنفاق.

عواقب الاجتياح البري

وأكد أن عواقب الاجتياح البري حال حدوثه ستكون كارثية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا ستكون هناك خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وذلك لأن جيش الاحتلال سيضرب أهدافه بشكل عشوائي لعدم تمكنه من القضاء على المقاومين في غزة.