متى تصل الأمطار إلى القاهرة اليوم؟ بداية تقلبات جوية

تشهد البلاد تقلبات جوية اليوم السبت، إذ تتساقط أمطار على بعض المناطق، كما تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل واماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

سقوط أمطار على بعض المناطق

وتمتد الأمطار مساءاً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتسقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 11 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.