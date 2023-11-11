عاجل.. موعد طرح شقق للإيجار من وزارة الإسكان.. اعرف الأسعار

تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينتظر العديد من المواطنين موعد طرح شقق للإيجار من قبل وزارة الإسكان للبعد عن جشع اصحاب العمارات والمنازل وغلو أسعارهم على مدار السنوات الماضية.

موعد طرح شقق للإيجار

ويأتي موعد طرح شقق للإيجار، وفق وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري، خلال أيام قليلة، حيث يعمل الصندوق على الإنتهاء من إعداد الطرح الجديد للطرح بقيادة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والذي حصلت «الوطن» على نسخة من شروطه.

أسعار شقق للإيجار من الإسكان

من المقرر طرح 1000 ألف وحدة سكنية بالمحافظات وهي (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.

سيتم طرح 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا للإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد إذا رغب المستأجر في ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

- الوحدات التي تبلغ 90 مترا مربعا سيكون إيجارها 1500 جنيه.

- الوحدات التي تبلغ مساحة 75 مترا مربعا سيكون إيجارها 1200 جنيه.

- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري فيما يسدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.