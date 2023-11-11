رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشهاد 4 فلسطينيين داخل العناية في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

كتب:

نرمين عفيفي
11:26 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء

أعلن الإعلام الفلسطيني، نقلًا عن طبيب داخل مستشفى الشفاء، استشهاد 4 أشخاص داخل العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وحاصر الاحتلال الإسرائيلي مبنى «أطباء بلا حدود» وأطلق قنابل الفسفور المحرمة دولياً في محيطه بغزة، وحذر جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وكشفت وسائل إعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.

 

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة: قصف مستشفى الشفاء بغزة يعرض حياة الآلاف للخطر

«أم عابد» فلسطينية أجبرت على النزوح وترك جثة زوجها أمام مستشفى الشفاء: قلبي انفطر

مقطع فيديو من داخل نطاق القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء

مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء في غزة
بقلم نرمين عفيفي