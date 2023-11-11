استشهاد 4 فلسطينيين داخل العناية في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

أعلن الإعلام الفلسطيني، نقلًا عن طبيب داخل مستشفى الشفاء، استشهاد 4 أشخاص داخل العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وحاصر الاحتلال الإسرائيلي مبنى «أطباء بلا حدود» وأطلق قنابل الفسفور المحرمة دولياً في محيطه بغزة، وحذر جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وكشفت وسائل إعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.