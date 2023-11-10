مقطع فيديو من داخل نطاق القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء

ظهر خلال مقطع فيديو من داخل نطاق القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء، دعاء الطواقم الطبية، مرددين: «يارب.. يارب.. يا الله».

استهداف بوابة مجمع الشفاء

وكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أفاد بوقوع قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أن الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن بعدد 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

تضرر البنية التحتية في غزة

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كلياً، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن الوصول إلى المستشفى غير ممكن مما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.